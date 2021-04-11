اليوم السابع
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ضبط بناء مخالف وفض سوق أسبوعى بمنشأة القناطر فى الجيزة

الأحد، 11 أبريل 2021 03:46 م
ضبط بناء مخالف وفض سوق أسبوعى بمنشأة القناطر فى الجيزة أعمال بناء مخالف بمنشأة القناطر
كتب ــ سيد الخلفاوى

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ضبطت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر برئاسة محمد عبد الراضى، حالة بناء مخالف على مساحه 250 مترا، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وتنفيذ إزالة فورية فى المهد بقرية برقاش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتسليمه للشرطة للعرض على النيابة المختصة.
 
كما تم ضبط حالة تعدى بعمل جمالون مساحة 600 متر بزمام قرية برقاش، وتم إيقاف الأعمال والإزالة الفورية ومصادرة التشوينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وتسليمه للشرطة للعرض على النيابة.
 
وفى السياق، استمرت أعمال تبطين ترعة وردان الكبيرة وأعمال تبطين ترعة كفر حكيم بالمنصورية وترعة أم دينار وترعة فهمى، كما تم فض سوق الرهاوى والسبيل، واستكمال إصلاح وإنارة الأعمدة فى أبو غالب والرهاوى ووردان وطريق الملك بالمنصورية والجلاتمة والمدينة، وتركيب وصب قواعد أعمدة الإنارة الجديدة طريق بنى سلامة الرئيسي، وصيانة أعمدة الإنارة بمنطقة مقابر منشأة القناطر، واستكمال أعمال دهانات الأرصفة بالجلاتمة ومناشى البلد والمنصورية والمدينة.
 
كما شن حى بولاق الدكرور بالجيزة، حملات أسفرت عن غلق وتشميع 6 ورش للملابس الجاهزة مقامة بالمخالفة بعقارات سكنية ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للسلامة العامة، بالإضافة إلى تشميع مستودع بوتاجاز غير مرخص بشارع رمضان شعبان من كفر طهرمس، وذلك خلال حملات تم شنها اليوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

 


منشاة القناطر

الجيزة

البناء المخالف

اخبار الجيزة

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