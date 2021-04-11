ضبط أسلحة ومخدرات و26 قضية تموينية و522 مخالفة مرورية فى حملة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ومخالفات مرورية وقضايا تموينية خلال حملة مكبرة، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام.

وفى مجال تنفيذ الاحكام: تم تنفيذ 772 حكماً، على النحو التالى : 3 جنايات، و149 حكم حبس جزئى و 29 حكم حبس مستأنف و415 أحكام غرامات و 176 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 26 قضية تموينية، على النحو التالى : 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية سلع مهربة جمركياً، وقضيتان استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضيتان بيع بأزيد من السعر الرسمى.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 522 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفورى فى 84 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 118 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، وضبط 6 توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.