اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 04:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية

الأحد، 11 أبريل 2021 02:30 ص
تعرف على خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية دراجة بخارية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات يجب أن يتبعها جميع سائقى هذه المركبات، ومنها:

 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل
 
 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
 
- تجهيز 4 صور شمسية
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى
 
- نموذج الاختبار الشفوى
 
 - نموذج الاختبار العملى
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات
 

الدراجات البخارية

وحدات المرور

استخراج الرخص

إدارات المرور

رخصة دراجة بخارية

اليوم السابع بلس

المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة الكبرى.. الجناة: نسطو على السائقين بالأسلحة.. قتلنا اثنين وتخلصنا من جثتهما ونبيع المسروقات بـ8 آلاف.. أسرة ضحية: الشرطة بردت نار قلوبنا

السبت، 03 أبريل 2021 09:37 م

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإسكندرية 4 أيام

الخميس، 18 مارس 2021 12:40 م

سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات البخارية بالإسكندرية والدقهلية

الخميس، 18 مارس 2021 11:05 ص

السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى الشرقية

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة