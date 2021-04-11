الاتحاد الأوروبى يعتزم حذف غانا من قائمة تمويل الإرهاب‎

أكرا /أ ش أ/

كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى غانا، ديانا أكونسيا، أن الاتحاد الأوروبى بصدد حذف غانا من قائمة الدول التى تشكل مخاطر مالية على بلدانه بسبب قصورها فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت السفيرة الأوروبية، فى تصريحات نقلتها صحف محلية اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبى يستعد لاتخاذ هذا القرار بعد أن أحرزت غانا تقدما كبيرا فى تدابير التعامل مع القضايا التى أثارتها مجموعة العمل المالى (FATF)؛ وهى هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد السياسات المتعلقة بمكافحتها.

وقالت أكونسيا: "ينتظر الاتحاد الأوروبى الآن تقرير مجموعة العمل المالى FATF ثم مراجعته لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذه القضية... ليست سوى مسألة وقت، لكن الأمر يحتاج إلى حضور مسئولى مجموعة العمل المالى FATF، بشكل شخصى أو افتراضى إلى بروكسل، لإعلان القرارات المُتعلقة بغانا. غير أن الاتحاد الأوروبى أضحى مستعدا لحذف غانا من القائمة بعد أن أحرزت الكثير من التقدم فى هذا الملف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى أعلن فى 7 مايو 2020 إدراج 12 دولة جديدة على قائمة الدول التى تعانى من ضعف أو قصور فى قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: غانا وجزر البهاما وبربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وجامايكا وموريشيوس ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وبنما وزيمبابوي.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية وشركات الضرائب التابعة له ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا فى زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة فى القائمة التى تشمل أيضا أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.