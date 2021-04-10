ABC نيوز: قبضة ترامب على الحزب الجمهورى هادئة لكن لا تزال قوية

كتبت رباب فتحى

سلطت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية الضوء على تأثير الرئيس الأمريكى السابق على الجمهوريين فى الكابيتول هيل، معتبرة أن اللهجة التى يستخدمها الجمهوريون تعكس مدى تأثيرة بين صفوف الحزب.

وقالت إن جزء كبير من المؤسسة السياسية والمالية للحزب الجمهوري تجمعوا فى أماكن متفرقة مواقع فلوريدا، أمس الجمعة، ومن المقرر أن يجتمعوا مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، يومى السبت والأحد.

وقالت إنه رغم أن اجتماعتهم منفصلة ولأسباب مختلفة سواء لمناقشة الجوانب المالية أو السياسية، لكنها متداخلة حيث أن هذه الفعاليات تشترك جميعها فى نقطة محورية وهى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت الشبكة "ستُعقد التجمعات التي تنظمها اللجنة الوطنية الجمهورية ومجموعتان خارجيتان مختلفتان صديقان لترامب، حول عقارات ترامب، ومع ذلك، فإن الأمر أكثر من مجرد الجانب المادي، حيث يستمر الدور الضخم للرئيس السابق داخل الحزب الجمهوري فى الظهور.

في جميع الولايات، يسعى الجمهوريون في الهيئات التشريعية بقوة إلى قوانين تصويت جديدة نشأت عن عدم الثقة التي زرعها ترامب في حملته الإعلامية بعد الانتخابات. وقالت الشبكة إن سياسة التظلم المستلهمة من ترامب تجعل الجمهوريين يخوضون حروبًا ثقافية ، والتي ، في نظر بعض الموالين للحزب، تجعل الحزب الجمهوري يبتعد عن مبادئه.

وأوضحت أنه يتم تنظيم أحد الأحداث الكبيرة في فلوريدا من قبل "نساء من أجل أمريكا أولاً" - وهي مجموعة ساعدت في تنظيم مسيرة 6 يناير - وتضمنت ، من بين المتحدثين الآخرين ، ممثل فلوريدا المتورط فى أزمة تحرش، مات جايتز ونائبة جورجيا مارجوري تايلور جرين.

وأضافت "إيه بى سى نيوز" أن ترقى دعوات ترامب لمقاطعة عدد من الكيانات التي تشارك في سياسات حقوق التصويت ربما لا يرقى إلى أي شيء، لكن الجمهوريين، بمن فيهم حاكم ولاية تكساس جريج أبوت وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، من بين أولئك الذين حذروا الآن الشركات بصراحة من أن الابتعاد عن الهامش قد يكون له عواقب.

ومع ذلك، اعتبرت الشبكة إن تأثير الرئيس السابق على الحزب كان أكثر هدوءًا بكثير مما كان عليه عندما تولى الرئاسة، قائلة: لا يزال هذا التأثير واضحًا، على الرغم من ذلك ، في اللهجة التي اتخذها الجمهوريون في الكابيتول هيل - والانضباط الحزبي الذي أظهرته معارضة جدول أعمال بايدن.