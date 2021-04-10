اليوم السابع
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وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير

السبت، 10 أبريل 2021 04:11 م
وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير لقاح كورونا
(وكالات)

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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاحا جديدا مضادا لفيروس كورونا قيد التطوير حاليا من قبل أحد المراكز العلمية التابعة للوزارة.

وفي تصريحات صحفية قال موراشكو، اليوم السبت، إن معهد سمورودينتسيف العلمي لدراسة الإنفلونزا هو الذي يقوم بتطوير اللقاح الجديد، موضحا أن الوزارة تتوقع النتائج الأولية للدراسات الجارية في هذا الاتجاه في أقرب وقت.

ومن جانبه كشف مدير المعهد دميتري ليوزنوف، أنه من المخطط بدء الاختبارات السريرية للقاح الجديد في الخريف المقبل، على أن يكون في متناول المواطنين في فصلي الشتاء والربيع القادمين.

 

 

 

 

 


وزير الصحة الروسي

روسيا

موسكو

لقاح كورونا

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