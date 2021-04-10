مخلفات تكسير رصيف الثورة بالدقى تشوه المنظر الجمالي في الشارع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شكى سكان شارع الثورة بحى الدقى الجارى تطويره الآن بالجيزة، من تراكم مخلفات تكسير الرصيف بجانبى الشارع، ما أدى لتشوه المنظر الجمالي، وتكدس الحركة المرورية بالشارع خاصة في ساعات الذروة، بالإضافة إلى أن الشارع يعد من الشوارع الحيوية الهامة التي تربط عددا من الشوارع الفرعية بشارعى البطل أحمد عبد العزيز ووزارة الزراعة.

وطالب السكان بضرورة رفع مخلفات هدم الرصيف أولا بأول حتى لا تتوقف حركة المرور بالشارع، وهو ما يحدث يوميا من الثانية ظهرا حتى السادسة وهو وقت الذروة وخروج الموظفين.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" تراكم مخلفات تكسير الرصيف الجارى تجديده من محافظة الجيزة، بالتزامن مع أعمال تركيب الانترلوك بالشارع.

وكانت محافظة الجيزة خصصت ميزانية لرصف الطرق بحى الدقى، 13 مليون جنيه، حيث شهد الحى تجديد رصف عدد من الشوارع أشهرها شارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع شهاب بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تم تجديد الأرصفة بشوارع أخرى منها شارع الثورة، وكذلك تم تطوير عدة شوارع منها " شارع سليمان جوهر، وسليمان أباظة، وجزيرة العرب".