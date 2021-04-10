جارديان: الملكة إليزابيث ومساعدوها يعملون على تنظيم "وداع مناسب" لدوق إدنبرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العائلة المالكة اضطرت للتخلي عن الخطط الموضوعة بعناية لجنازة دوق إدنبرة ،الأمير فيليب والتي تمت مراجعتها على مدار سنوات عديدة ، بسبب جائحة فيروس كورونا ، مع عدم قدرة العامة على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الملكة وكبار مساعديها سيكون عليهم الآن تجهيز وداع مناسب للشريك الأطول خدمة في التاريخ البريطاني في ظل القيود الحالية. سيتم تنفيذ الخطط بمجرد الموافقة عليها شخصيًا من قبل الملكة.

واعتبرت الصحيفة أن تنظيم المراسم سيكون مهمة كبيرة. ويقال إن المنظمين "قلقون بشدة" لعدم تنظيم أي شيء يجذب التجمعات الجماهيرية. تواجه الشرطة المهمة الصعبة والحساسة المتمثلة في ضمان عدم تجمع الحشود لتقديم احترامهم الأخير للدوق.

يُطلب من جميع كبار أعضاء العائلة المالكة بانتظام تحديث خطط الجنازة الخاصة بهم. قام الدوق بمراجعة عدة مرات خلال حياته الطويلة. "الشيء الوحيد الذي لم يكن يريده هو أن يكون مثل جنازة عمه اللورد مونتباتن [عام 1979]. وقال مصدر إنه لا يريد هذا التباهي. وفي ظل كل الظروف الحالية ، هذا لن يحدث.

بموجب خطط ما قبل كورونا، كان من المتوقع أن يصطف الآلاف من الناس على طريق الموكب في لندن حيث يحمل نعشه على عربة مدافع تجرها رتب من البحرية عبر العاصمة في يوم جنازته.

كما كان من المقرر أن يسافر التابوت من لندن إلى وندسور بواسطة رينج روفر ، حيث كان من المفترض أن يشق الموكب طريقه على طول الطريق في وندسور إلى القلعة ، وكنيسة سانت جورج لحضور الجنازة. كان من المفترض أن تصطف الطرق بمئات من أفراد القوات المسلحة ، وممثلين عن العديد من المنظمات التي كان الدوق راعياً لها.

تقليديا ، تستلزم الجنازة الملكية الاحتفالية موكبًا يجره حصان. ولكن تمشيا مع الحياة العسكرية للدوق وعلاقاته القوية بالقوات المسلحة ، تم استبدال الخيول بأفراد الخدمة. بالنسبة للدوق ، الذي خدم مع البحرية الملكية ، وتم ذكره في الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية ، كان من المقرر أن يتم سحب نعشه بواسطة عربة مدفع بحرية - كما كان الحال مع الملكة فيكتوريا - مع 80 ضابطا في المقدمة و 40 ضابطا خلفها.

الآن من المحتمل ألا يكون هناك موكب في لندن أو وندسور.

وأوضحت الصحيفة أن ما يصل إلى 800 من المعزين ، بما في ذلك قادة العالم وممثلي الكومنولث وكبار السياسيين ، كان من المتوقع أن يحضروا جنازة كنيسة سانت جورج. هذا لن يكون ممكنا الآن.

تعني القواعد الحالية المتعلقة بالجنازات في إنجلترا أنه يمكن حضور 30 ​​شخصًا كحد أقصى ، والذين يجب أن يكونوا جميعًا على مسافة اجتماعية ما لم يكونوا يعيشون معًا أو يتشاركون فقاعة دعم. هذا يعني أن الملكة قد تضطر إلى الحد من عدد أفراد عائلتها الكبيرة الذين يمكنهم الحضور. قد تضطر هي وآخرين أيضًا إلى ارتداء أغطية للوجه والبقاء على مسافة مترين.