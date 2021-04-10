اليوم السابع
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بعد 48 ساعة من إعلانه.. الحكومة التونسية تعدّل وقت حظر التجول

السبت، 10 أبريل 2021 06:00 م
بعد 48 ساعة من إعلانه.. الحكومة التونسية تعدّل وقت حظر التجول هشام المشيشي
(وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن الحكومة قررت تقليص ساعات حظر التجول الليلي استجابة لطلب الرئيس قيس سعيد، وذلك بهدف تفادي خسارة الآلاف من فرص العمل في رمضان.

وقال هشام المشيشي للصحفيين: "حظر التجول سيكون من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا بدل قرار سابق من السابعة مساء للخامسة صباحا.

كما تراجعت الحكومة التونسية عن قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية، حسبما أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان.

وقالت بن سليمان إنه سيتم تمكين المنتصبين في الأسواق الأسبوعية من العودة إلى نشاطهم مع ضرورة الالتزام التام بالبرتوكول الصحي.

وأضافت أنه في صورة عدم التزام المنتصبين بالأسواق الأسبوعية بالبرتوكول الصحي فسيتم العدول عن هذا القرار، مشيرة إلى أن سيتم تقييم الوضع بصفة دورية كل أسبوع.

وكان قرار الحكومة التونسية القاضي بتضييق الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا وفرض حظر تجول، قد أثار غضبا شعبيا عاما في البلاد، خاصة بسبب تزامن هذه الإجراءات مع بدء شهر رمضان الذي يمثل مناسبة للانتعاش الاقتصادي لدى العديد من العائلات والتجار.

 

 

 


تونس

فيروس كورونا

وباء كورونا

هشام المشيشي

حظر التجول

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