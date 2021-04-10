اليوم السابع
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الأوقاف تواصل حملة تعقيم ونظافة المساجد استعدادا لشهر رمضان

السبت، 10 أبريل 2021 06:00 ص
الأوقاف تواصل حملة تعقيم ونظافة المساجد استعدادا لشهر رمضان تعقيم المساجد
كتب ـ على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف ومديرياتها فى المحافظات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تستمر اليوم السبت حملة تعقيم و نظافة المساجد فى القاهرة والمحافظات، بحضور قيادات من الوزارة ومديري المديريات والعاملين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية السبيل لمواجهة الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عزّ وجل) ، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك ، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام ، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة ، وأن خدمة بيوت الله ( عزّ و جل ) شرف لنا جميعَا.
 
وكان الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحملة سيتم تعميمها على جميع المساجد والمحافظات تباعا، كما تستمر طوال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار حرصها على تهيئة المساجد استقبالا لشهر رمضان المعظم، لافتاً إلى إن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف امتنَّ الله عز وجل - به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها فى أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا،استجابة لقول الله عز وجل : " يَابَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة، ومن ثمة وجب التفانى فى العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.
 
 
 

مسجد السيدة عائشة

تعقيم المساجد

شهر رمضان

صلاة التراويح فى المساجد

صلاة التراويح

صلاة القيام

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