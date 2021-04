ABC نيوز: إلقاء طفلتين من أعلى جدار عند الحدود الأمريكية المكسيكية.. فيديو

ألقى مهربون أطفال طفلتان من الإكوادور تبلغان الثالثة والخامسة من العمر ليلا من جدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

ونشر موقع ABC نيوز فيديو للواقعة، وذكرت الهيئة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود، أن مشغل كاميرات مراقبة أبلغ العناصر في مركز حراسة حدودي الذين توجهوا إلى هذه المنطقة النائية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وأضافت الهيئة في بيان: "مساء الثلاثاء شاهد عنصر من سانتا تيريزا مكلف تشغيل الكاميرات مهربا يلقي طفلين من أعلى جدار حدودي يبلغ علوه 14 قدما (حوالي 4 أمتار)".

وقد نقلت الطفلتان إلى مركز للهيئة في سانتا تيريزا في ولاية نيومكسيكو للخضوع لفحوصات طبية، ومن ثم إلى مستشفى محلي في خطوة احترازية.

وقالت مسؤولة الدورية جلوريا تشافيز في بيان "أنا مصدومة بالطريقة غير الإنسانية التي ألقى عبرها هؤلاء المهربون طفلتين بريئتين من أعلى جدار ارتفاعه 14 قدما".

وأوضحت أن حرس الحدود الأمريكيين يعملون مع السلطات المكسيكية لتحديد هوية المهربين الذين ارتكبوا تلك الجريمة المروعة.

وأضافت "لولا يقظة عناصرنا بواسطة التكنولوجيا النقالة لكانت تعرضت هاتان الشقيقتان لساعات لظروف الصحراء القاسية".

U.S. Border Patrol Agents rescued two toddlers who smugglers dropped from the top of a barrier approximately 14 feet high, before fleeing the area.



The minors were transported to a hospital for evaluation and are now in Border Patrol temporary holding.