7 ضوابط أعلنتها الأوقاف لفتح مصليات النساء فى شهر رمضان.. تعرف عليها

كتب على عبد الرحمن

حددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات فى شهر رمضان، وفق ضوابط حددتها الوزارة وأعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على النحو الآتى:

1- يجب أن تكون مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن.

2- يشترط ملائمة المكان وأن يكون تحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

3- مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

4- عدم السماح باصطحاب الأطفال.

5- عدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

6- عدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر.

7- يشترط للفتح في جميع الصلوات من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.