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7 ضوابط أعلنتها الأوقاف لفتح مصليات النساء فى شهر رمضان.. تعرف عليها

الخميس، 01 أبريل 2021 01:19 م
7 ضوابط أعلنتها الأوقاف لفتح مصليات النساء فى شهر رمضان.. تعرف عليها مصلى السيدات
كتب على عبد الرحمن

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حددت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات فى شهر رمضان، وفق ضوابط حددتها الوزارة وأعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على النحو الآتى:

1- يجب أن تكون مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن.

2- يشترط ملائمة المكان وأن يكون تحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

3- مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

4- عدم السماح باصطحاب الأطفال.

5- عدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

6- عدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر.

7- يشترط للفتح في جميع الصلوات من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.


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اليوم السابع بلس

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