اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر صورة استمارة الترشح للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية 2021

الخميس، 01 أبريل 2021 10:09 ص
ننشر صورة استمارة الترشح للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية 2021 طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمارة الترشح للعمل كرؤساء كنترولات ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بامتحانات الثانوية العامة 2020 - 2021، وتضمنت البيانات الرئيسية اسم العضو الوظيفية الأصلية وجهة العمل والمديرية التعليمية والإدارة والدرجة الوظيفية محل الميلاد وكود المعلم.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم للعمل كرئيس كنترول ووكيل ورئيس لجنة إدارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021، وفقط ضوابط محددة، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى يوليو المقبل.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات التجريبية التى سيتم عقدها لطلاب الثانوية العامة فى أشهر أبريل ومايو ويونيو هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة فى الثانوية العامة وإزالة الرهبة وطمأنة الطلاب وأيضا اختبار الشبكات وسيستم الامتحانات وحصر أى مشكلات تظهر لعدم تكرارها بامتحانات شهر يوليو، والتى تكون بدرجات.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم إنه يجب على الطلاب الاستفادة من التجربة ودخول الامتحانات التجريبية، موضحة أنه من المقرر إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.
 
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم، عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي وأن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.

 

 

 

 IMG_٢٠٢١٠٤٠١_٠٩٠٧٣٢

استمارة التقدم للامتحانات

التربية والتعليم

الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن ضوابط التعامل مع الحالات المخالطة بين الطلاب

الخميس، 01 أبريل 2021 09:35 ص

التعليم تتيح التقدم إلكترونيا للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس، 01 أبريل 2021 09:18 ص

التعليم تؤكد تسجيل 670 ألف طالب بالثانوية العامة لاستمارة التقدم للامتحانات.. والأعداد القليلة المتبقية تنتهى منها خلال الأسبوع الجارى.. الوزارة: 3 اختبارات تجريبية إلكترونية لتدريب الطلاب على الأسئلة

الخميس، 01 أبريل 2021 09:00 ص

التعليم: إدراج شهادة النيل الثانوية الدولية ضمن الشهادات المعترف بها عالميًا

الخميس، 01 أبريل 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة