مشروع عملاق على أرض قنا.. 10 معلومات عن محور الشهيد باسم فكرى

قنا - صابر سعيد

يعد محور الشهيد باسم فكري بقنا من المشروعات العملاقة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، فهو بمثابة طوق النجاة لآلاف المواطنين الذين لاحقتهم مخاطر المعديات على مدار سنوات، بالإضافة إلى ربط الجانب الشرقي بالغربي وسهولة التجارة بين الجانبين والتنقل.



يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن محور الشهيد باسم فكري "قوص- نقادة" سابقا والفوائد التي يحققها المحور للمحافظة ومنها:



1. يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 متر لكل اتجاه، ويشمل 30عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف.



2. تكلفة المحور حوالى بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

3. يساهم المحور في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي.



4. تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.



5. يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

6. يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل.

7. يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.



8. يساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية.



9. يساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية.



10. يخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.