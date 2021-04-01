اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مشروع عملاق على أرض قنا.. 10 معلومات عن محور الشهيد باسم فكرى

الخميس، 01 أبريل 2021 02:00 ص
مشروع عملاق على أرض قنا.. 10 معلومات عن محور الشهيد باسم فكرى محور الشهيد باسم فكري
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد محور الشهيد باسم فكري بقنا من المشروعات العملاقة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، فهو بمثابة طوق النجاة لآلاف المواطنين الذين لاحقتهم مخاطر المعديات على مدار سنوات، بالإضافة إلى ربط الجانب الشرقي بالغربي وسهولة التجارة بين الجانبين والتنقل.

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن محور الشهيد باسم فكري "قوص- نقادة" سابقا والفوائد التي يحققها المحور للمحافظة ومنها:

1. يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 متر لكل اتجاه، ويشمل 30عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف.

2. تكلفة المحور حوالى بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

3. يساهم المحور في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي.

4. تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

5. يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

6. يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل.

7. يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

8. يساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية.


9. يساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية.


10. يخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.


محور باسم فكري

محور قنا

مشروع المحور

مركز قوص

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محور الشهيد باسم فكرى.. مشروع عملاق على أرض قنا لربط الطرق والتبادل التجارى

الإثنين، 01 مارس 2021 12:42 ص

حصاد 2020.. مشروعات عملاقة بقطاع الطرق والكبارى فى قنا.. إنشاء محور الشهيد باسم فكرى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. إزدواج طريق "قنا - الأقصر" الصحراوى بـ400 مليون جنيه.. ورصف طريق السكة الحجازية يتكلف 14 مليون

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:18 م

أول بشائر محور الشهيد باسم فكرى.. تشغيل خطوط ميكروباص بين نقادة وقوص بقنا‎

السبت، 28 نوفمبر 2020 11:51 ص

مشروعات عملاقة على أرض قنا.. محور الشهيد باسم فكرى يقضى على خطورة المعديات الأهلية بالمحافظة.. طوله 19 كيلو متر وعرضه 21 مترا.. يخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية.. والأهالى: ننتظر افتتاحه قريبا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 05:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة