محافظ الجيزة: المدارس الجديدة ببولاق تكلفتها 70 مليون جنيه وتضيف 106 فصول

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ان المنشأت التي تم افتتاحها اليوم بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الجيزة شملت مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي ث بنات ومدرسة سامح سيف اليزل رسمي لغات ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى (ثانوي فني) و مدرسة عمر سليمان رسمي لغات الي جانب افتتاح إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن التعليم شهد تطورًا كبيرا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كببر في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم علي أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

وبدوره أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المنشأت التعليمية التي تم افتتاحها اليوم توفر 106 فصل دراسي جديد بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه وتعد إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بحي بولاق.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفصل الدراسي الثاني قد شهد ايضا دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات الي العملية التعليمية ساهمت في توفير 477 فصل دراسي جديد بتكلفة حوالي 181 مليون جنيه وهو ما يعكس مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

وحرص وزراء التربية والتعليم ومحافظ الجيزة والوفد المرافق لهم علي تفقد المنشأت التعليمية التي تم افتتاحها وعددا من الفصول ومعامل الحاسب الآلى وأشاد الحاضرون بالتجهيزات التي تمت لتلك المنشأت .