تعرف على المدارس الجديدة المفتتحة فى بولاق الدكرور وتكلفتها

كتب سيد الخلفاوى

تفتتح محافظة الجيزة عددا من المنشأت التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور ، وذلك في إطار إحتفالات أعياد الجيزة ، بعد قليل وهى "مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي ثانوى بنات، ومدرسة سامح سيف اليزل رسمي لغات، و مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى (ثانوي فني)، ومدرسة عمر سليمان رسمي لغات، كما سيتم افتتاح إدارة بولاق الدكرور التعليمية.



ونعرض بيانات المدارس وتكلفتها فى السطور التالية.. مدرسة الشيخة جواهر بنات للتعليم الثانوى عدد الفصول 30 فصل كثافة 750 طالبا ، بتكلفة 30 مليون جنيه.

مدرسة اللواء سامح سيف اليزل الرسمة لغات لجميع المىاخل "رياض اطفال وابتدائى واعدادى، بكثافة 700طالب ، موزعين على 14 فصل، بتكللة 11.5 مليون جنيه.

مدرسة اللواء عمر سليمان المتميزة "رياض أطفال وابتدائى" وعدد فصولها 11 وتستوعب 550 طالب تقريبا، وتكلفتها 10.60 مليون جنيه.

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ثانوى فنى، 5 سنوات، وتعتبر الخامسة على مستوى الجمهورية ، فصولها 15 بتكلفة 11 مليون تقريبا .

مبنى الإدارة التعليمية ببولاق الدكرور مكونة من 5 أدوار ويستوعب 400 موظف تقريبا ، كما سيتم اخلاء 2 مبنى التابع للادارة القديمة ليتحول أحدهما الى شهر عقارى واخر سيتم تسليمه للحى للاستفادة منه.

التكلفة الإجمالية للمدارس والإدارة التعليمية تبلغ 69 مليون جنيه وعدد الفصول التى تم إضافتها لحى بولاق 106 فصل جديد .