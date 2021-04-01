محافظة القليوبية تتلقى 228 ألفا و187 طلب تصالح بمخالفات البناء

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن طلبات التصالح بمخالفات البناء المقدمة اليوم الخميس، بلغت 464 طلبا، ليصل إجمالى الطلبات التى تلقتها المحافظة 228 ألفا و187 طلبا على مستوى المحافظة، بإجمالى متحصلات مليار و285 مليون و146 ألف جنيها، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد الهجان، على أنه تم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، والتوجيه بسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ، مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.