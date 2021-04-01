قافلة طبية مجانية بقرية تنيدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، والتي بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين، بقرية تنيدة بمركز بلاط، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية.