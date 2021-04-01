قائمة بأسعار بلح رمضان في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

شهدت أسعار بلح رمضان استقرارا اليوم الخميس 1-4-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة وجاءت الأسعار.. كالتالي:-
البلح الرطب بـ 4 جنيهات للكيلو.
بلح شامية بـ 6 - 8 جنيهات للكيلو.
بلح مركابى بـ 5 – 11 جنيها.
بلح ابريمى بـ 4 – 6 جنيهات.
بلح أبيض غزال بـ7-15 جنيها للكيلو .
بلح عينات بـ7-15 جنيها.
بلح البان بـ8 – 17 جنيها.
بلح وردة بـ 8-17 جنيها.
بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها.
بلح اسوانى بـ 6-14 جنيها.
بلح سكوتى بـ 8-18 جنيها.
بلح جنديلة بـ 8-18 جنيها .
بلح القرن غزال بـ20-30 جنيها للكيلو.
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