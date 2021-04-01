اليوم السابع
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قائمة بأسعار بلح رمضان في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

الخميس، 01 أبريل 2021 11:15 ص
قائمة بأسعار بلح رمضان في سوق العبور للجملة اليوم الخميس بلح رمضان
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار بلح رمضان استقرارا اليوم الخميس 1-4-2021  وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة وجاءت الأسعار.. كالتالي:-
 
 
البلح الرطب بـ 4 جنيهات للكيلو.
 
بلح شامية بـ 6 - 8 جنيهات للكيلو.
 
 بلح مركابى بـ 5 – 11 جنيها.
 
بلح ابريمى بـ 4 – 6 جنيهات.
 
 بلح أبيض غزال  بـ7-15 جنيها للكيلو .
 
 بلح عينات بـ7-15  جنيها.
 
 بلح البان بـ8 – 17 جنيها.
 
 بلح وردة بـ 8-17 جنيها.
 
 بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها.
 
 بلح اسوانى بـ 6-14 جنيها.
 
بلح سكوتى بـ 8-18 جنيها.
 
 بلح جنديلة بـ 8-18 جنيها .
 
بلح القرن غزال بـ20-30 جنيها للكيلو.

بلح رمضان

ياميش رمضان

سوق العبور

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