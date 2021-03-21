فيديو.. جولة داخل سوق العبور.. والتجار: الأسعار انخفضت من 30-40% عن العام الماضى

كتب أحمد حمادة

رصد "اليوم السابع" حركة البيع داخل سوق العبور للجملة للتعرف على متوسطات الأسعار مع تجار الخضروات وذلك قبل شهر رمضان الكريم.

وكشف التجار عن زيادة حجم المعروض من جميع الأصناف فى السوق مؤكدين أن الأسعار انخفضت ما يقرب من 30-40% عن العام الماضى فى ظل زيادة المعروض بالسوق.

كما أكد تجار سوق العبور أن الأسعار لم تتأثر بالقرارات الرئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، كما تناثرت بعض الشائعات حول زيادة ورفع الأسعار مقابل زيادة الرواتب والمعاشات وهو ما نفاه التجار، مؤكدين أن زيادة المعروض وانخفاضه هى المحرك الرئيسى فى رفع الأسعار أو انخفاضها.

وكانت الحكومة نفت ما تردد من أنباء عن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات .