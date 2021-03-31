اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 08:02 ص
خالد صلاح
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تسجل انخفاضا 10 - 15 % عن العام الماضى..

قبل رمضان.. إعرف أرخص 7 أصناف بلح يبدأ من 4 جنيهات للكيلو فى سوق العبور

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:00 ص
قبل رمضان.. إعرف أرخص 7 أصناف بلح يبدأ من 4 جنيهات للكيلو فى سوق العبور أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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بعد أيام قليلة يقترب شهر رمضان الكريم ويعد البلح والتمور أكثر الأصناف تداولا على مائدة الإفطار المصرية وبشهد بلح رمضان انخفاضا في الأسعار عن العام الماضى بنسبة تتراوح بين 10 – 15 % بحسب كل نوع وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويرصد اليوم السابع أرخص 7 أصناف لبلح رمضان في سوق العبور حاليا:-

 

بلح أسوانى 6 – 14 جنيها للكيلو

بلح البان 7 – 15 جنيها للكيلو

بلح مركابي 5 – 12 جنيها

بلح ابريمى 4 – 6 جنيها للكيلو

بلح شامية 5 – 8 جنيها للكيلو

بلح ثلاجة 5 جنيهات للكيلو


بلح رمضان

أسعار البلح

تمر رمضان

سوق العبور

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