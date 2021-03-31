قبل رمضان.. إعرف أرخص 7 أصناف بلح يبدأ من 4 جنيهات للكيلو فى سوق العبور

كتب أحمد حمادة

بعد أيام قليلة يقترب شهر رمضان الكريم ويعد البلح والتمور أكثر الأصناف تداولا على مائدة الإفطار المصرية وبشهد بلح رمضان انخفاضا في الأسعار عن العام الماضى بنسبة تتراوح بين 10 – 15 % بحسب كل نوع وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويرصد اليوم السابع أرخص 7 أصناف لبلح رمضان في سوق العبور حاليا:-

بلح أسوانى 6 – 14 جنيها للكيلو

بلح البان 7 – 15 جنيها للكيلو

بلح مركابي 5 – 12 جنيها

بلح ابريمى 4 – 6 جنيها للكيلو

بلح شامية 5 – 8 جنيها للكيلو

بلح ثلاجة 5 جنيهات للكيلو