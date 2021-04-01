وذكر بيان للشركة المشغلة "نورد ستريم أيه جى"،حسبما أفادت وكالة أنباء" سبوتنيك" اليوم الخميس "بعد استئناف مد الجزء البحرى من خط أنابيب الغاز (التيار الشمالى 2) فى يناير 2021، لوحظت زيادة فى نشاط السفن الحربية والطائرات والمروحيات، وكذلك السفن المدنية التابعة لدول أجنبية، والتى تحمل تصرفاتها طابعا استفزازيا واضحًا"، مشيرًا إلى تكثيف النشاط الأجنبى فى الآونة الأخيرة حول سفن مد الأنابيب.

وأضاف البيان: "لقد ظهرت فى 28 مارس الماضى على السطح غواصة مجهولة الهوية فى المنطقة الأمنية لمد الأنابيب على مسافة أقل من ميل واحد".

واعتبرت الشركة - فى بيانها، أن تصرفات السفن الحربية والطائرات وكذلك السفن المدنية التابعة لدول أجنبية وانتهاك المنطقة الأمنية لبناء مشروع دولي وعدم الاستجابة للطلبات والاقتراب إلى مسافة خطرة من سفينة مد الأنابيب، هى "تصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة وتشكل تهديدا حقيقيا لحالات الطوارئ ذات العواقب غير المتوقعة".

وأضافت "نتحدث عن استفزازات مخططة ومجهزة بشكل واضح سواء باستخدام سفن الصيد والسفن الحربية والغواصات والطائرات من أجل عرقلة تنفيذ مشروع اقتصادى"، لافتة إلى أن هذه حالة غير مسبوقة من نوعها والأولى فى التاريخ.

وكانت الولايات المتحدة حذرت - غير مرة - من أن مشروع التيار الشمالى لنقل الغاز الطبيعى الروسى إلى أوروبا يهدد أمن الطاقة الأوروبية.