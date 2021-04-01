سعر اليورو اليوم الخميس فى مصر

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع خامس تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 1-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث انخفض سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، ليسجل 21.53 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.46 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.36 جنيه للشراء. 18.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.48 جنيه للبيع. 18.32 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.31 جنيه.

18.46 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.46 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 18.32 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.34 جنيه للشراء. 18.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.52 جنيه للبيع. 18.34 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.35 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.30 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.