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سعر اليورو اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:22 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية اليورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع رابع تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.39 جنيه  للشراء، و18.51جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، ليسجل 21.46 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان  بـ21.50 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.39 جنيه للشراء.
 
18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.31 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه.

18.46 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.31 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.34 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.34 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.29 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

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