سعر الدولار اليوم الخميس 1-4-2021 فى البنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء، لينخفض بمقدار "قرش واحد" فى البنك الأهلى ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره أيضا في بنك "الاسكندرية" ليسجل اليوم 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

وفى سياق متصل استقر الدولار العالمى قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الخميس إذ يراهن المستثمرون على أن التحفيز المالي وحملات التطعيم القوية ستساعدان الولايات المتحدة على النمو بوتيرة أسرع من بقية الاقتصادات.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء. 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.66 جنيه للشراء. 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.