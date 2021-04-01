اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنوفية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 10:08 م
تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنوفية.. إنفوجراف لقاح كورونا- أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
ونشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
وفى محافظة المنوفية تم تخصيص 4 مراكز:
 
- شبين الكوم – مركز صحى شبين الكوم – من 3عصرا ل 9م – شبين الكوم
 
أشمون – مركز صحي أشمون – من 3 عصرا ل 9ص – أشمون
 
- السادات – وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل – من 3عصرا ل 9ص – مساكن سوزان مبارك بالسادات
 
- منوف – مستشفى حميات منوف – من 9ص ل 5م – شارع الجيش – منوف
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنوفية
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنوفية

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

مراكز تطعيم لقاح كورونا

مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى 6 محافظات.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 09:49 م

من 8 صباحا حتى 8 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 09:39 م

من 9 صباحا لـ9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالدقهلية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 08:07 م

تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ ومطروح.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 07:35 م

من 9 صباحا لـ5 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 07:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة