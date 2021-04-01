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تعرف على شروط الأوقاف لفتح المساجد فى رمضان

الخميس، 01 أبريل 2021 01:38 م
تعرف على شروط الأوقاف لفتح المساجد فى رمضان مسجد
كتب على عبد الرحمن - تصوير خالد كامل

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،ضوابط الصلاة فى المساجد فى شهر رمضان المبارك والتى جاءت كالتالى:

ارتداء الكمامة 

اصطحاب المصلى الشخصى

مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى

استمرار عدم فتح دورات المياه 

استمرار عدم فتح الأضرحة 

استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها 

استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة 

عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها 

عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية 

فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح لهن

قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع

استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح 

استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه

صلاة العيد

صلاة التراويح

الاوقاف

اخبار الاوقاف

اليوم السابع بلس

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