اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021

الخميس، 01 أبريل 2021 11:30 ص
تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021 الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه  للشراء، و18.48جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

سعر بيع الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة