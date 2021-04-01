محافظة الجيزة تفتتح 4 مدارس ببولاق الدكرور اليوم احتفالاً بالعيد القومى

تفتتح محافظة الجيزة عددا من المنشآت التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الخميس، حيث من المقرر افتتاح كل من "مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمى ثانوى بنات، ومدرسة سامح سيف اليزل رسمى لغات، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى "ثانوى فنى".

كما سيتم افتتاح مدرسة عمر سليمان رسمى لغات، وافتتاح إدارة بولاق الدكرور التعليمية، ومن المقرر حضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى ذات السياق، ألغت محافظة الجيزة، احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يوافق 31 مارس من كل عام، وذلك للحد من التجمعات، وأعلنت المحافظة عن إلغاء احتفالات العيد القومى هذا العام وذلك تضامناً مع القرارات التى تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.