وأوضح سانجرات أن أولئك الذين تم تطعيمهم يجب أن يحملوا شهادات معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء التايلاندية أو منظمة الصحة العالمية.

واعتمدت تايلاند سبعة لقاحات منها "سينوفاك" و"أسترازانيكا" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا" و"فايزر".

يذكر أن تايلاند أغلقت أبوابها أمام الزوار الأجانب لقرابة عام وتمكنت من إبقاء أرقام الإصابات والوفيات منخفضة، وسجلت البلاد 28 ألفا و889 إصابة بالإضافة إلى 94 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.