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بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم مدينة الدواء الأكبر فى الشرق الأوسط

الخميس، 01 أبريل 2021 08:58 ص
بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم مدينة الدواء الأكبر فى الشرق الأوسط الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع اي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة ١٨٠ الف متر مربع، وهي مزودة باحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.
 
 
 

الرئيس السيسى

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مدينة الدواء

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