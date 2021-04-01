القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد عبد الصبور من إلقاء القبض على تشكيل عصابى يقيم بدائرة المركز تخصص فى سرقة كابلات التليفونات متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقيام عاملين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في سرقة كابلات التليفون الأرضى والاستيلاء على النحاس الموجود بداخلها.

وبعرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن عثمان، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبدالصبور، رئيس وحدة المباحث، والرائدان أحمد الكاشف، وأحمد صفوت معاونى مباحث المركز وسرعة ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة.

تم وضع خطة بحث أسفرت عن القبض على عاملين أحدهما 37 سنة والثانى 25 سنة ويقيمان بدائرة المركز، عقب قيامهما بتكون بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة أسلاك وكابلات التليفونات وقيامهم بتقطيعها واستخلاص النحاس منها تمهيداً لبيعها بقصد التربح نظير مبالغ مالية حال تواجدهما بمنزل الثاني وبحوزتهما كمية من الكابلات تبلغ طولها نحو 100 متر تقريباً، وصاروخ بإسطوانة، ومقص حديدي ، وفأس، وبلطة حديدية

وبمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة كابلات التليفونات لاستخلاص النحاس منها وبيعها نظير مبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

جاءت عملية الضبط فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وتنفيذا لخطة العمل الميدانى التى تنتهجا المديرية والمتضمنة فى أحد عناصرها القضاء على البؤر الإجرامية واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمنى والذى يعد ثمرة الجهود المبذولة فى شتي مجالات الأمن العام وخاصة في سرقة أسلاك وكابلات التليفونات بفحص وقائع سرقة أسلاك وكابلات التليفونات بدائرة مركز شرطة طهطا ونظراً لما تشكله تلك الوقائع من التعدي علي الممتلكات والمال العام.