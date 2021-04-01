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الصحة: مصر من أوائل الدول الإفريقية فى تلقى جرعات تحالف كوفاكس

الخميس، 01 أبريل 2021 12:25 ص
الصحة: مصر من أوائل الدول الإفريقية فى تلقى جرعات تحالف كوفاكس شحنات لقاح كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمد حسانى، مستشار وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن الشحنة التي وصلت الآن لمصر وتضم 854 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، التي تستلمها مصر من خلال مبادرة كوفاكس هي ثانى شحنة تتلقاها مصر من لقاح استرازينيكا، موضحا أن تحالف كوفاكس يسعى لتوفير لقاحات كورونا لكل دول العالم، ولافتا إلى أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تلقت الجرعات من تحالف كوفاكس في إفريقيا.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه أول شحنة تضم كميات كبيرة من لقاح استرازينيكا بعد أن استلمت قبل ذلك شحنة تضم 50 ألف جرعة، لافتتا إلى أن الشحنات المقبلة ستضم كميات أكبر ومضاعفة من الشحنات لمساعدة مصر للسيطرة على وباء كورونا.

ولفت مستشار وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة،  إلى أن مصر استقبلت هديتين من الصين بمعدل 600 الف لقاح بجانب هديتين من الامارات بـ 80 الف من لقاح سينوفارم، لافتا إلى أن لقاح سينوفام واسترازينيكا حالان على الموافقة في الاستخدام الطارئ.

وتابع مستشار وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن معظم اللقاحات مقتربة في معدل الأمان وجميعهم حاصلين على موافقة الاستخدامات الطارئة، لافتا إلى أنه متابعة اللقاحات بعد اعطائها للمواطنين.

 


الصحه

كورونا

شحنات

استرازينيكا

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