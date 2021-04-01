السويس تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك.. اعرف التفاصيل

السويس- سيد نون

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم الخميس ، بحضور الدكتور عبدالله رمضان ، نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية للوقوف على استعدادات جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ التهانى لشعب السويس والأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوي لكافة المرافق والخدمات بمناسبة قرب حلول الشهر المبارك.

وأكد المحافظ على الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجار بتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار، وتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وأعطى المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء ومديرى (المرور والمياه بأشغال بورتوفيق والرى والمرافق والإسعاف والتموين والطب البيطرى والصحة والكهرباء والأوقاف والمنطقة الأزهرية والصرف الصحي والأزمات) والجهات المعنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الشهر الكريم وتنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المطلوبة لراحة وخدمة المواطنين، والتشديد علي قطاع الكهرباء باتخاذ كافة الإجراءات لعدم قطع التيار الكهرباء إلا فى الضرورة القصوي.

وكلف صقر مديري التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية ومباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات في جميع الأحياء للتأكيد علي توافر إسطوانات البوتاجاز ومراجعة عمل المخابز لمراقبة الجودة جودة رغيف العيش وتوفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحلات والمطاعم للتأكد من الصلاحية ومطابقتها للاستعمال الآدمى ومراجعة اللحوم والأسماك والدواجن التى تباع بالمحلات والأسواق وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع بالإضافة متابعة عمل مجزر السويس العام من خلال مديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ علي مدير عام الصحة بزيادة عدد أطقم الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة مع استمرار مواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة غرف العزل بالمستشفيات والعمل علي انجاز تجهيز مبني القسطرة التداخلية لخدمة مرضي السويس وعدد من الأجهزة الخاصة بأقسام النسا والتوليد والرمد والقلب المفتوح.

وأشار المحافظ إلى انه سيتم عمل غرفة عمليات محافظة السويس بالتنسيق مع غرف العمليات بالجهات المعنية لتلقى أى شكاوى والتفاعل معها خلال شهر رمضان المعظم.

واكد صقر علي القيادات التنفيذية بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع القطاعات والمصالح الحكومية وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بالتواجد بالشارع السويسي لحل مشاكل المواطنين وتكثيف أعمال النظافة ومنع اي تعديات او اشغالات والتفاعل مع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى انه تم تجهيز مسجد التقوي والمغفرة بأول منطقة مدافن السويس بطريق مصر السويس واعداد ساحة للصلاة وتجهيز مكان لانتظار السيارات لاقامة صلاة الجنازة بدلا من التزاحم والازدحام بالمسجد الكبير بمدينة السلام 1 بحي فيصل، مؤكدا علي مدير عام مديرية الاوقاف بعودة صلاة التراويح في الشهر الكريم مع الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المحددة من قبل مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة المواطنين.