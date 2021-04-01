الذهب ينتعش من أدنى مستوى فى 3 أسابيع مع توقف صعود الدولار

ارتفع الذهب مجددا اليوم الخميس عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف لمزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "الذهب ارتفع أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أمريكي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية".

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأعلن بايدن عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يلي تدابير التحفيز، لكن زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطت على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.31 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1182.04 دولار واستقر البلاديوم دون تغيير عند 2618.31 دولار.