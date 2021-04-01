الداخلية تضبط 2 كيلو مخدر الآيس بالدقهلية بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الداخلية في ضبط 2 كيلو جرام لمخدر الآيس بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") تخصص فى الاتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (5,000,000 جنيه) خمسة مليون جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.