وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية أن الحكومة برئاسة إدوارد هيجر حلفت اليمين أمام رئيسة البلاد سوزانا كابوتوفا وذلك بعد يومين من قبولها استقالة حكومة إيجور ماتوفيتش.

واندلعت الأزمة إثر الكشف عن اتفاق سرى أبرمه ماتوفيتش قبل شهرين للحصول على مليونى جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى رغم عدم التوافق بين الائتلاف الحاكم بشأن الصفقة.

وتعد حكومة سلوفاكيا هى أول حكومة أوروبية تنهار بسبب تعاملها مع الوباء، لكن هذه الخطوة أبقت على نفس الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب فى السلطة وجنبت البلاد خوض انتخابات مبكرة.