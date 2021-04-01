الجيش الجزائرى يحبط محاولات هجرة غير شرعية وضبط 352 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 197 شخصا كانوا على متن قوارب بعدة ولايات بالإضافة إلى توقيف 155 مهاجرا من عدة جنسيات في 5 ولايات.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن قوات حرس السواحل تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 197 شخصا كانوا على متن قوارب بولايات الشلف وتيبازة (شمال) ووهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان (شمال غرب).
وأضاف البيان أنه تم توقيف 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 10 مغاربة بكل من برج باجي مختار وأدرار وإن أمناس (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والبيض (وسط).
وأضاف البيان أن قوات الجيش بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن، وقفت 33 تاجر مخدرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات تقدر بـ 16 قنطارا و74,5 كيلوجرام.
الجيش الجزائرى يحبط محاولات هجرة غير شرعية وضبط 352 شخصاالخميس، 01 أبريل 2021 12:00 ص
الجيش الجزائرى - أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 197 شخصا كانوا على متن قوارب بعدة ولايات بالإضافة إلى توقيف 155 مهاجرا من عدة جنسيات في 5 ولايات.
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