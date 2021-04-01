اعراض كورونا الجديدة .. 6 علامات تكشف الإصابة بالفيروس

كتبت مروة هريدى

اعراض كورونا الجديدة كانت نتيجة المتغيرات والتحورات التى اتبعها الفيروس التاجى، ووفقًا لما صرحت به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فإن هناك أعراضا جديدة لمرضى فيروس كورونا.

اعراض كورونا الجديدة

ووفقًا للمستجدات التى تطرأ على فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه، نلاحظ اختلاف الأعراض وشدتها وفقًا لذلك، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أن اعراض كورونا الجديدة تشمل:

1- التهاب شديد بغشاء العين

2- انتشار طفح جلدى

3- فقدان حاسة السمع

4- حدوث ألم وخفقان

5- الشعور بالتعب وآلام شديدة بالجسم

6- الصداع

اعراض كورونا الجديدة تتزايد مع تمحور الفيروس، حيث أصبحت هناك قائمة طويلة من الأعراض، فهو لا يؤثر فقط على الأشخاص بشكل مختلف ولكن حتى العلامات والأعراض يمكن أن تكون مختلفة.

وهناك أيضًا أعراض طويلة المدى يسببها الإصابة بفيروس كورونا، مثل تساقط الشعر، حيث أشار الموقع الهندى إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص المتعافين من كورونا يعانون من تساقط الشعر كأثر رئيسى بعد التعافى منه.

اعراض كورونا الجديدة يشير إليها موقع "تايمز أو انديا" مثل تقرحات الفم والنتوءات المرتفعة والتهاب اللسان، بالإضافة إلى ظهور حالات تعانى من تورم في الجلد وأصابع اليد والقدم، حيث تعتبر من الأعراض النادرة ويجب توخى الحذر منها، بجانب تجلط الدم فهو أحد الآثار الجانبية المتزايدة التى أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا، حيث ثبت أن الفيروس ينتشر بسرعة في الجسم ويعمل على تخثر الأوعية الدموية ويعطل تدفق الدم الصحى عبر الأوردة، لذلك من المهم جدًا مراقبة مستويات السكر فى الدم والضغط والبحث عن علامات الالتهاب لتجنب العواقب لاحقًا.