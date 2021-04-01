ارتفاع فى الحرارة يصل لـ8 درجات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الجمعة 2 أبريل 2021 إلى الأربعاء 7 أبريل 2021.

- يوم الجمعة 2 أبريل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- يوم السبت 3 أبريل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

- يوم الأحد 4 أبريل :

اعتبارا من الأحد 4 أبريل، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3 : 8) درجة مئوية ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- يوم الإثنين 5 أبريل:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب

- يوم الثلاثاء 6 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة

- يوم الأربعاء 7 أبريل:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية.