ابنة الفنان محمد فريد تقدم بلاغا ضد فتاة تنتحل شخصيتها وتنشر أخبارا كاذبة

تقدم أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وناهد محمد فريد، ببلاغ للمحامى العام لنيابات أكتوبر، اتهما فيه فتاة بانتحال شخصية الثانية وادعائها أنها ابنة الفنان محمد فريد.

وجاء فى البلاغ رقم 294 سنة 2021، وقدمه شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن المدعين، أن الفتاة منتحلة شخصية موكلته، نشرت أخبار كاذبة عن مرض الفنان من أجل جنى المال من وراء ذلك.

وأرفق فى البلاغ المقدم صورة ضوئية من المنشورات التى روجتها المدعى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تتضمن أخبار ومعلومات كاذبة عن الحالة الصحية للفنان، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المسؤل للمحاكمة الجنائية.