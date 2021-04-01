اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 08:12 م
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ابنة الفنان محمد فريد تقدم بلاغا ضد فتاة تنتحل شخصيتها وتنشر أخبارا كاذبة

الخميس، 01 أبريل 2021 08:11 م
ابنة الفنان محمد فريد تقدم بلاغا ضد فتاة تنتحل شخصيتها وتنشر أخبارا كاذبة الفنان محمد فريد - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تقدم أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وناهد محمد فريد، ببلاغ للمحامى العام لنيابات أكتوبر، اتهما فيه فتاة بانتحال شخصية الثانية وادعائها أنها ابنة الفنان محمد فريد.

وجاء فى البلاغ رقم 294 سنة 2021، وقدمه شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن المدعين، أن الفتاة منتحلة شخصية موكلته، نشرت أخبار كاذبة عن مرض الفنان من أجل جنى المال من وراء ذلك.

وأرفق فى البلاغ المقدم صورة ضوئية من المنشورات التى روجتها المدعى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تتضمن أخبار ومعلومات كاذبة عن الحالة الصحية للفنان، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المسؤل للمحاكمة الجنائية.

 

 

 


الفنان محمد فريد

نيابة أكتوبر

ابنة الفنان محمد فريد

نقيب المهن التمثيلية

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