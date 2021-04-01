إيطاليا تتجه نحو تقسيم البلاد لمناطق حمراء وبرتقالية حتى 30 أبريل بسبب كورونا

فاطمة شوقى

تصدر الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما جديدا خاصا بالاجراءات الجديدة لاحتواء عدوى كورونا، وانتشار سلالات الفيروس، وذلك فى مرسوم رئيس الحكومة ماريو دراجى، ويحتوى على تقسيم البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية للفترة من 7 إلى 30 أبريل الجارى.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن مرسوم الإجراءات الجديدة يحتوى أيضا على أنه بعد عيد الفصح، ستشتمل المناطق الحمراء على حظر وقواعد صارمة في البلاد، ولكن وفقًا للمرسوم، فإن هناك أيضًا استثناء يعتمد على البيانات المتعلقة بوضح العدوى واللقاحات".

كما انطوت المسودة على "تطبيق إجراءات المناطق البرتقالية في مقاطعتي ترينتو وبولتسانو المتمتعتين بالحكم الذاتي، واللتين تقع أراضيهما ضمن المنطقة الصفراء".

وفرضت إيطاليا حجرا صحيا لمدة 5 أيام على المسافرين من الاتحاد الأوروبى ، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس الثلاثاء، حيث سيتعين على جميع المسافرين من الاتحاد الأوروبى الخضوع لاختبار كورونا قبل السفر، وفى نهاية الحجر الصحى سيتعين عليهم إجراء اختبار تشخيصى آخر.

وتخضع معظم إيطاليا حاليًا لقيود صارمة للحد من العدوى ، مع إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم للجمهور ، فضلاً عن تقييد السفر، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وتلقى رئيس الوزراء الإيطالي ، ماريو دراجي ، 73 عامًا ، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في روما ، الثلاثاء.

تم تطعيم الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي وزوجته في المركز الصحي الذي أقيم في محطة القطار المركزية في روما ، تيرميني ، حسبما قال المتحدث باسمه.