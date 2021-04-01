"أوقاف القليوبية" تفتتح 5 مساجد بـ4 مدن بتكلفة 24 مليون جنيه غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 5 مساجد بقرى ومدن المحافظة، ليضافوا إلى المساجد التى تم افتتاحها ودخولها الخدمة مسبقا، وهم مساجد "عمرو بن العاص بالحى الخامس بالعبور، وسيدى شاور بمنشأة الكرام بشبين القناطر، وآل البيت بإسكان الشباب بالعبور، والعلمى بميت كنانة بطوخ، والفاروق بكفر سعد ببنها".

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مسجد آل البيت بإسكان الشباب بمدينة العبور، مقام على مساحة 380 مترا، وبلغت تكلفته الإجمالية 4ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد عمروبن العاص بالحى الخامس بمدينة العبور أيضا، أقيم على مساحة 800 متر، وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيها بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وأوضح مدير أوقاف القليوبية، أن مسجد العلمى بقرية ميت كنانة التابعة لإدارة أوقاف طوخ أقيم على مساحة 285 متر، وبلغت تكلفته 3 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وأيضا مسجد الفاروق بكفر سعد ببنها مساحته 250متر، وبلغت تكلفته الإجمالية 3ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وأخيرا مسجد سيدى شاور بمنشأة الكرام التابعة لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومساحته 775 مترا وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 21 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.



مسجد آل البيت بالعبور



مسجد العلمى ميت كنانة طوخ



مسجد سيدى شاور بشبين القناطر