أسعار الدواجن اليوم الخميس.. والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن والبيض شهدت استقرارا فى السوق المحلى، حيث يتراوح سعر الكيلو اليوم الخميس 1-4-2021 بين 25-29 جنيها للكيلو.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن فى المزرعة 23 جنيها في حين سجل سعر الكيلو للمستهلك 25-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو وتترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فأوضح السيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كرتونة البيض تراوحت 38-40 جنيها للمستهلك، بينما كرتونة البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.