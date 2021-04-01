اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الخميس.. والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها

الخميس، 01 أبريل 2021 10:00 ص
أسعار الدواجن اليوم الخميس.. والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن والبيض شهدت استقرارا فى السوق المحلى، حيث يتراوح سعر الكيلو اليوم الخميس 1-4-2021 بين 25-29 جنيها للكيلو.
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن فى المزرعة 23 جنيها في حين سجل سعر الكيلو للمستهلك 25-29  جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو وتترواح للمستهلك بين  33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
وفيما يخص أسعار البيض فأوضح السيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كرتونة  البيض تراوحت 38-40 جنيها للمستهلك، بينما كرتونة البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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