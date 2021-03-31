أسعار الدواجن اليوم والكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد استقرار خلال الفترة الحالية وخاصة قبل شهر رمضان المبارك حيث حيث سجل سعر الكيلو اليوم من المزرعة 23 جنيها في حين سجل سعر الكيلو للمستهلك 25-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو وتترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كرتونة البيض تراوحت 38-40 جنيها للمستهلك، بينما كرتونة البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.