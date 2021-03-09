6 نصائح مفيدة لمحاربة الحساسية الموسمية..منها شاى الأعشاب

كتب - محمود جلال

إذا كنت تعاني من البرد أو السعال وظهور بعض الأعراض مثل سيلان الأنف، وحكة العين ودموعها، والسعال، والعطس، والصداع، فهناك احتمال كبير بأنك أصبحت هدفًا لحبوب اللقاح أو الحساسية الموسمية، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع إيقاف حبوب اللقاح، لكن يمكننا تجربة بعض الأشياء للوقاية من آثار الحساسية وعلاجها إذن، إليك 6 نصائح لمحاربة الحساسية الموسمية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



نصائح مفيدة لمحاربة الحساسية الموسمية

ارتداء الأقنعة

أصبح ارتداء القناع أولوية قصوى بسبب فيروس كورونا، لتجنب وصول حبوب اللقاح إلى أنفك، من المهم ارتداء قناع طوال الوقت تقريبًا، خاصةً أثناء الخروج لذلك، لتجنب أي مسببات الحساسية التي يمكن أن تسبب العطس والسعال يمكن بسهولة تجنبها باستخدام قناع.



ارتداء الأقنعة

تعزيز المناعة

يمكن أن يتراوح تأثير حبوب اللقاح على الجهاز التنفسي من خفيف إلى شديد وتعتمد شدته على قدرة جسمك على محاربته، من المهم أن يكون لديك مناعة خيطية لمحاربة أي نوع من أنواع العدوى أو الحساسية، يمكنك أيضًا تحسين المناعة عن طريق تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية لذلك ، يلعب نظامك الغذائي ومناعتك دورًا رئيسيًا في منع وعلاج الحساسية الموسمية.

ممارسة الرياضة

حتى تمارين الجهاز التنفسي طريقة جيدة لمحاربة الحساسية الموسمية، ومن المعروف أن اليوجا وخاصة البراناياما من أفضل النصائح للشعور بأي مشاكل في الجهاز التنفسي، لن تساعدك تمارين التنفس في تهدئة نفسك فحسب، بل ستساعدك أيضًا على تنظيف وتقوية الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.

استخدم المرطب

يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بجهاز ترطيب الجو أيضًا في مكافحة الحساسية. فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على ترطيب الجسم وترطيبه، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا وسيلة مفيدة للوقاية من الحساسية الموسمية وعلاجها. تساعد أجهزة ترطيب الهواء على إضافة الرطوبة إلى الهواء، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للتدفئة الداخلية في الشتاء.

شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر له خصائص مضادة للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة، مما يجعله وسيلة جيدة لمكافحة الحساسية، تناول كوب من شاي الأعشاب قبل النوم يمكن أن يقلل من أعراض الحساسية ويمنحك نومًا جيدًا، يمكن أن يكون تناول شاي الأعشاب أيضًا بمثابة محسن للمزاج ويساعد في تهدئة جسمك. علاوة على ذلك، يمكنك شرب شاي زهرة العاطفة وشاي البابونج في الليل.



شاي الأعشاب

البقاء في المنزل

يجب أن تحاول البقاء داخل المنزل، خاصة في الأيام الجافة والرياح عندما يكون من المرجح أن تنتقل حبوب اللقاح عبر الهواء، تقل أعداد حبوب اللقاح بشكل عام بعد هطول أمطار جيدة، خلال موسم الذروة من الحساسية، تجنب أي عمل يتضمن الخروج أو مهام مثل البستنة التي يكون لها فرصة أكبر في حالة إثارة الحساسية