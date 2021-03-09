وزير المالية: كل الدعم للأكاديمية الوطنية للتدريب لبناء الإنسان المصرى

- صرفنا 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة للأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إنشائها حتى فبراير الماضى رغم أزمة «كورونا»

قال الوزير، إنه تم صرف 236.5 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٣٧٠ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حتى نهاية فبراير الماضى.

أوضح أنه يجرى حاليًا تدبير مبالغ مالية إضافية تقترب من 300 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، لصرفها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إضافة إلى ما تقوم به الخزانة العامة من تعزيز لموازنات الجهات التي ترسل موظفوها للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأى مبالغ تحتاجها في سبيل ذلك، لافتًا إلى ما نستهدف تدبيره خلال العام المالى المقبل؛ بما يُسهم فى مساعدة هذا الصرح الوطنى على أداء دوره المنوط به، على النحو المنشود؛ من أجل ضمان توفير مختلف الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى بناء الإنسان المصرى، وخلق كوادر متميزة قادرة على قيادة المسيرة الوطنية فى مختلف المجالات.