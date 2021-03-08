محافظ المنيا يكرم العاملين المتميزين بالإسعاف ويشيد بدورهم البطولى.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

كرم اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عددا من العاملين المتميزين بهيئة إسعاف المنيا، تقديراً لهم على ما يبذلونه من مجهودات فى القطاع الصحى، وبخاصة التصدى لجائحة فيروس كورونا، ومقدماً الشكر لكل رجال الإسعاف، حيث أكد أنهم بمثابة جنود مجهولة داعمة للمنظومة الصحية، من خلال تقديم الخدمات الإسعافية على أكمل وجه.

وتفقد المحافظ، 12 سيارة إسعاف جديدة، تم دعم أسطول سيارات هيئة الإسعاف بالمنيا بها، منها 4 سيارات مجهزة بأحدث تجهيزات العناية المركزة، ليصل بذلك عدد سيارات أسطول هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا إلى 112 سيارة مجهزة، وذلك فى إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة لأهالى المنيا.

وأثنى محافظ المنيا على الدور البطولى والتضحيات التى يبذلها رجال الإسعاف، وعملهم ليلاً ونهاراً لخدمة المواطنين، حيث نقل تحيات وتقدير الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجهود المخلصة التى يبذلوها، وقال: "إنهم يستحقون كل التقدير والشكر، وهذا التكريم لا يفى حقهم الذى يستحقونه، وهذا عهدنا بهم"، لافتا إلى أن التكريم يعد رسالة لهم جميعاً أننا معهم، ونعلم جيداً حجم المسئولية الملقاة عليهم وخاصة فى تلك الفترة الصعبة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لهيئة الإسعاف.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السيارات الجديدة، حيث إنها مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتى تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، وتحتوى على كافة الإمكانيات من أحدث أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر.

وأشاد الدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف بالدعم اللامحدود الذى تقدمه المحافظة للهيئة ولجميع العاملين بها بمحافظة المنيا، مؤكدا أن رجال الإسعاف هم الجنود الحقيقيون وهم متواجدون فى الخطوط الامامية فى كل محنة، كما انهم وسام الشرف الذى نحصل عليه فى كل وقت .



جانب من تكريم المتميزين فى الاسعاف



تكريم المتميزين فى الاسعاف



جانب من تكريم المتميزين فى الاسعاف



المحافظ يكرم المتميزين فى الاسعاف



محافظ المنيا أثناء تكريم العاملين المتميزين بالاسعاف



السيارات الجديدة للاسعاف



سيارات الاسعاف الجديدة



محافظ المنيا يتفقد سيارات الاسعاف