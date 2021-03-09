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وزيرة التضامن: طفلة المعادى تحتاج إعادة تأهيل.. وتقرر تكريم بطلة إنقاذ الواقعة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:25 م
وزيرة التضامن: طفلة المعادى تحتاج إعادة تأهيل.. وتقرر تكريم بطلة إنقاذ الواقعة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تواجد الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية يجعلهم عرضه للتحرش والإساءة والمخدرات، قائلة "نحارب هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وهؤلاء الاطفال مطمع لأشخاص اتجاهاتهم غير طيبة، مشيرة إلى أن طفلة المعادى تحتاج لحماية نفسية وتأهيل.
 
وأشارت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أنه سيجرى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الطفلة نفسيًا واجتماعيًا، موضحة أن الطفلة تحتاج لتأهيل ورعاية وتوعوية وحماية وسيجرى العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة دائمًة البحث عن أسر مثل هذه النوعية من الأطفال وإيصالها لبيوتهم ودمجهم مع المجتمع.
 
وذكرت أن وزارة التضامن ستتواجد في الشارع من خلال الإسعاف الاجتماعى الذى وجه به الرئيس السيسى، موضحة أن الإسعاف الاجتماعى يتدخل في حالات الفقر والمرض، وأية أخطار تهدد حياة الإنسان اجتماعيا.
 
ولفتت إلى أن السيدة بطلة إنقاذ طفلة التحرش مثال للإيجابية ونبحث عن نماذج مماثلة، موضحة: سنقوم بتكريم السيدة بطلة إنقاذ طفلة التحرش.

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