محتجون فى ميانمار يغادرون أحد أحياء يانجون بعد فترة من حصار قوات الأمن

رويترز

قال نشطاء اليوم الثلاثاء إن مئات من المحتجين الشباب الذين حاصرتهم قوات الأمن في أحد أحياء مدينة يانجون خلال الليل تمكنوا من الخروج بعد دعوات من قوى غربية والأمم المتحدة للسماح لهم بالمغادرة.

وتحدى آلاف الأشخاص حظر التجول الليلي وخرجوا إلى شوارع كبرى مدن ميانمار لدعم الشباب المحاصر في حي سانشونج حيث كانوا ينظمون احتجاجات يومية ضد انقلاب الأول من فبراير.

وفي سانشونج، أعلنت الشرطة التي كانت تطلق الأعيرة النارية وقنابل الصوت أنها ستفتش المنازل بحثا عن أي شخص من خارج المنطقة وأنها ستعاقب من يضبط متلبسا بإخفائهم.

وقالت الناشطة الشابة شار يا مون إنها كانت في مبنى مع حوالي 15 إلى 20 آخرين لكنها تمكنت الآن من العودة إلى المنزل.

وتعهدت خلال اتصال هاتفي بمواصلة التظاهر "لحين انتهاء الدكتاتورية".